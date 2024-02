Longevity Festival Strasbourg, vendredi 23 août 2024.

Longevity Festival Strasbourg Bas-Rhin

Grand rendez-vous musical de l’été à Strasbourg, ce festival franco-allemand de plein air rassemble chaque année petits et grands pour célébrer la musique électronique et les arts visuels. Lancé en 2013, il se tient chaque année au Jardin des Deux-Rives, symbole de la coopération entre la France et l’Allemagne. Sa programmation musicale réunit de nombreux noms de la scène électronique internationale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-25

rue des Cavaliers

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est contact@longevity-festival.com

