[Loisirs] Spectacle cabaret » BEI MIR BIST DU SCHON » Spectacle par les élèves des ateliers vocaux de l’École des Arts d’Avranches dirigés par Marie-Laure Bourdin. Vendredi 19 avril, 19h30, 21h00 Centre culturel Théâtre d’Avranches Entrée libre, gratuit

Les 2 ateliers vocaux de l’Ecole des Arts d’Avranches vous invitent pour une soirée cabaret au théâtre d’Avranches le 19 avril.

Cette année pour le spectacle « Bei mir bist du schon », le jazz est à l’honneur. En hommage au célèbre groupe vocal les » Andrew Sisters « , les élèves chanteurs vont interpréter des standards du jazz et revisiter des grands thèmes de la pop. Ils sont dirigés par Marie-Laure Bourdin. Deux représentations sont prévues pour permettre au plus grand nombre d’assister à ce beau spectacle.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore les ateliers vocaux de l’Ecole des Arts d’Avranches qui nous réjouissent chaque année par la qualité de leur prestation, n’hésitez pas à venir découvrir ces jeunes chanteurs de 13 à 18 ans le vendredi 19 avril au théâtre d’Avranches. Une prestation à 19h30 et l’autre à 21h.

Centre culturel Théâtre d’Avranches Boulevard Jozeau Marigné Avranches 50300 Avranches Manche Normandie

