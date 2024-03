LOFOFORA L’ARCHE Villerupt, samedi 30 novembre 2024.

Trente ans que Lofofora essaime, créé, expérimente ce composé de metal-punk aux embruns groove et doté de conscience. Depuis sa naissance, Lofofora parle à nos ventres rock et nos âmes citoyennes. Plus de trente ans qu’ils dézinguent une à une les aberrations de cette époque et les absurdités d’un monde dans lequel ils tiennent le cap de l’alternative. Trois décennies de résistance, qui relèvent autant de la vocation musicale que de la certitude idéologique. Véritable phœnix de la rage, Lofofora persiste et signe pour ce qu’il faut considérer comme un sacerdoce, une mission : maintenir l’idée que l’art – et la musique au premier rang – est, et doit rester, le miroir d’un monde et de ses sociétés.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-11-30 à 20:30

L’ARCHE ESPLANADE NINO ROTA 54190 Villerupt 54