L’œil du forestier Arelaune-en-Seine, dimanche 17 mars 2024.

L’œil du forestier Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Le Parc mène depuis quelques années un important travail sur la gestion forestière et la filière bois. Pour ce faire, il travaille en concertation avec tous les acteurs de la filière, dont l’Office national des forêts.

Florence Allaer et Julien Chesnel, tous deux chargés de mission forêt et filières bois au Parc, vous proposent de comprendre tous les éléments qu’un gestionnaire forestier doit avoir en tête afin de conserver des forêts en bonne santé, capables de remplir toutes leurs fonctions environnementale, sociale et économique, dans un contexte de changement climatique toujours plus prégnant. Un agent de l’Office national des forêts partagera son expérience en forêt de Brotonne et vous aidera à affuter votre regard. C’est essentiel quand on réalise un martelage ! En équipe, vous serez amenés à regarder chaque arbre de près, pour estimer son rôle dans le peuplement et s’il est nécessaire de le conserver ou de le couper. Vos choix seront analysés par une application numérique pour comprendre comment les arbres coupés seront transformés par la filière bois et s’assurer que vous avez bien conservé les arbres-habitat. Les interrogations émergeant de cette expérience pratique permettront une richesse d’échange avec les agents qui travaillent dans les forêts du Parc.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à toutes les personnes intéressées par la gestion forestière et le changement climatique. Inscription obligatoire.

Forêt de Brotonne

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 12:00:00



