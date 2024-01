FLAVIA COELHO L’ODYSSEE Perigueux, samedi 13 avril 2024.

Flavia a parcouru tous les chemins du monde, depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavés de Paris.Depuis son arrivée en France en 2006, Flavia remplit un Olympia, tourne partout, de l’Afrique au Canada en passant par l’Europe et l’Inde.A chaque tournée, cette Carioca dans l’âme ramène avec elle des sons, des couleurs et des envies différentes.Mixer pop, samba, reggae, forro, bossa et hip hop ? Tout est possible pour Flavia, qui veut s’éloigner de la musique vers laquelle on aurait pu l’enfermer au Brésil. Après 4 albums et de nombreuses collaborations (Ibrahim Maalouf, TéTé, Gael Faye, Aldebert, Synapson..), Flavia revient plus inspirée que jamais avec ce nouvel album studio, prête à faire vibrer les salles et les festivals.> Org : L’Odyssée, Sans Réserve

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

L’ODYSSEE ESPLANADE ROBERT BADINTER 24000 Perigueux 24