L’Odyssée par la Compagnie Tire pas la Nappe Salle Jean-Favre Langres, mardi 16 avril 2024.

L’Odyssée par la Compagnie Tire pas la Nappe Spectacle de théâtre L’Odyssée par la Compagnie Tire pas la Nappe, pour tout public à partir de 9 ans. Mardi 16 avril, 20h30 Salle Jean-Favre Réservation indispensable – Tarifs C : 12 / 10 / 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T20:30:00+02:00 – 2024-04-16T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T20:30:00+02:00 – 2024-04-16T21:00:00+02:00

Spectacle de théâtre L’Odyssée par la Compagnie Tire pas la Nappe, pour tout public à partir de 9 ans.

Entouré d’un chœur d’orphelins, Télémaque, fils d’Ulysse et de Pénélope, attend le retour de son père, parti pour un long voyage. La déesse Athéna, qui veille sur lui, lui laisse voir comme à travers un rêve les aventures du père que Télémaque ne connaît qu’à travers les exploits héroïques qui lui sont contés. Il exprime à travers ses questions la douleur d’un enfant qui grandit sans son père. Grâce à un dispositif bi-frontal et une esthétique proche de la science-fiction, mélancolique et drôle, la compagnie Tire pas la nappe ramène le célèbre mythe d’Homère à une échelle plus humaine et intime. La langue sensible et rythmée du texte est transcendée par la musique rock en live, emportant le spectateur dans une épopée subtile où souffle un air vivifiant. Comment se construire sans figure paternelle ? À qui s’identifier ? Comment grandir ?

À partir de 9 ans

Durée : 1h

Ce spectacle sera aussi proposé en représentation scolaire. Il est basé sur un texte de Marion Aubert qui a reçu le prix Théâtre SACD en 2023, aux éditions chez Actes Sud-Papiers/collection Heyoka Jeunesse. Il a été mis en scène et scénographié par Marion Guerrero et le spectacle a reçu le Prix du Jury du Festival MOMIX en 2023.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « Accueil.spectacles.associations@langres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 60 34 »}, {« type »: « link », « value »: « https://langres.festik.net/ »}]

Jean-Louis Fernandez