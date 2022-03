L’odeur de la terre Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes Évry Catégories d’évènement: Essonne

Mêlant masques, acrobaties, jonglage et projections vidéo, L’Odeur de la Terre évoque des migrations nées aux confins des Balkans, en Asie ou au Moyen-Orient. Les cerceaux chinois deviennent des frontières à traverser. Les tissus aériens des mers à parcourir et des moyens de s’évader. Des musiques d’ici et d’ailleurs jouées en direct accompagnent les trajectoires mouvementées de ces personnages qui traversent le monde à la recherche d’un meilleur sort. Du départ aux rencontres sur les nouveaux territoires, le spectacle porté par cinq artistes de cirque mélange les cultures et les arts avec une énergie ébouriffante !

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Du départ aux rencontres sur les nouveaux territoires, le spectacle porté par cinq artistes de cirque mélange les cultures et les arts avec une énergie ébouriffante !

2022-04-20

