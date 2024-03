L’ocre dans tous ses états Musée d’Apt Apt, samedi 18 mai 2024.

Pour l’édition 2024 de l’opération « La classe, l’œuvre », le musée d’Apt et la classe de 4ème5 du collège Charles de Gaulle ont co-construit un projet autour de la section consacrée aux ocres. Au sein du musée, les élèves ont découvert plusieurs aspects de cette industrie : la formation des ocres et leur extraction, leur transformation en usines, le conditionnement et l’exportation des pigments pour finir par leurs utilisations.

En salle d’atelier, ils ont expérimenté différentes techniques de peinture à l’ocre avec des liants et des supports variés.

Lors de cette Nuit des musées, ils présenteront les travaux réalisés avec la technique de leur choix en cours d’Arts plastiques.

