L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES, UN OUTIL ! Rives-en-Seine, mercredi 17 avril 2024.

L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES, UN OUTIL ! Rives-en-Seine Seine-Maritime

Le Parc travaille en partenariat avec les Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 76 et 27 et le Conservatoire des espaces naturels de Normandie sur les dynamiques d’évolution des paysages de la vallée de Seine. L’observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine normande a été mis en place à cet effet. Il permet de prendre la mesure de ces changements, en comparant des photographies, prises au même endroit et dans les mêmes conditions, à intervalles de temps réguliers.

Parmi les 150 points de vue sélectionnés rigoureusement, nous vous proposons de découvrir celui situé à Caudebec-en-Caux dans le quartier du Calidu. Accompagnés des paysagistes et chargés de mission des structures concernées par ce projet Aurélie Lasnier, Jean-Christophe Goulier, Loïc Boulard et Colin Drouin, découvrez depuis le haut du coteau, la Perle du val de Seine, sa diversité architecturale et son intimité avec le fleuve.

Le Parc travaille en partenariat avec les Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 76 et 27 et le Conservatoire des espaces naturels de Normandie sur les dynamiques d’évolution des paysages de la vallée de Seine. L’observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine normande a été mis en place à cet effet. Il permet de prendre la mesure de ces changements, en comparant des photographies, prises au même endroit et dans les mêmes conditions, à intervalles de temps réguliers.

Parmi les 150 points de vue sélectionnés rigoureusement, nous vous proposons de découvrir celui situé à Caudebec-en-Caux dans le quartier du Calidu. Accompagnés des paysagistes et chargés de mission des structures concernées par ce projet Aurélie Lasnier, Jean-Christophe Goulier, Loïc Boulard et Colin Drouin, découvrez depuis le haut du coteau, la Perle du val de Seine, sa diversité architecturale et son intimité avec le fleuve. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 16:30:00

Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

L’événement L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES, UN OUTIL ! Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine