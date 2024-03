Livres au jardin Librairie La Colline / Maison et Jardin Rue Haute Salmaise, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T20:00:00+02:00

Cette année, la libraire La Colline quitte sa boutique de Flavigny pour s’installer dans le beau village patrimonial de Salmaise.

En effet, le libraire nous ouvre les portes de son jardin et de sa maison.

Au programme :

– librairie éphémère sur les thèmes de la nature, des jardins et des cinq sens, à l’intérieur de la maison ;

– vente de miel local, Rafael Carré ;

– une exposition dans la loggia de la maison, Pierre-Freund, « Pavots » ;

– 15 heures : lecture par l’auteur Alexandre Rolla, « Horizons de Porcelaine », livre écrit durant une résidence d’écriture à Salmaise.

– 15 heures 45 : une lecture de Romain Billard, à l’occasion de la sortie de son livre « La maison des Nôtres », paru aux éditions Esperluète ;

– 16 heures 30 : Anne Le Maître présente et lit « Loups », poésie et photographie, paru aux éditions L’Atelier des Noyers ;

– 18 heures : un spectacle de Philippe Berling, salué par la critique, « Le pays des insectes ». Participation libre au chapeau.

Nous vous attendons nombreux à cette adresse : 8 rue Haute 21690 Salmaise.

Librairie La Colline / Maison et Jardin Rue Haute Rue Haute 21690 Salmaise Salmaise 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0607524595 https://m.facebook.com/p/La-colline-librairie-100057467150103/ Maison de village avec vue sur la vallée. Espace exposition et librairie. Spectacles, lectures. Jardin de simples en espalier.

© Romain Billard