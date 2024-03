Live Ateliers L’Argonaute Orléans, vendredi 5 avril 2024.

Live Ateliers Rock enfant + Musiques saturées Vendredi 5 avril, 20h30 L’Argonaute

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Ils s’appellent les « Pop rockers », ils ont entre 8 et 12 ans et ce soir, c’est leur première scène en tant que groupe ! L’atelier rock enfant, dirigé par Romain Clément, sera en effet sous les projecteurs de l’Argonaute. Venez les encourager et applaudir ces graines de rockeurs !

Puis on passe à la vitesse supérieure avec l’atelier Musiques saturées de Julien Robillard. Ils vont faire cracher les amplis et vous faire headbanger comme jamais !

En guest au cours de la soirée, nous aurons la chance d’accueillir l’atelier Musiques Actuelles de l’école de Gien (direction Philippe Pellerin). On compte sur vous pour les accueillir sous des tonnerres d’applaudissements !

Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Bar associatif ouvert (espèces ou chèque uniquement)

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit