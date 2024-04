L’Irlande dans l’Europe Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, mardi 21 mai 2024.

L’Irlande dans l’Europe Cette exposition qui célèbre le 50e anniversaire de l’adhésion de l’Irlande à la communauté Européenne 21 mai – 14 juin Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-21T09:00:00+02:00 – 2024-05-21T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-14T09:00:00+02:00 – 2024-06-14T21:00:00+02:00

L’adhésion de l’Irlande à la communauté européenne au cours des 50 dernières années a coïncidé avec des changements radicaux et transformateurs dans le paysage social et économique irlandais. L’Union Européenne a joué un rôle de catalyseur dans la création de l’Irlande prospère, pacifique et progressiste que nous connaissons aujourd’hui, et l’Irlande a également contribué au développement de l’Union européenne actuelle.

Il est important de marquer cet anniversaire historique qui coïncide avec l’ouverture de plusieurs consulats à travers le monde dont celui à Lyon en 2022 dans le cadre de la politique Global Ireland.

Cette exposition vous est proposée en partenariat avec le Consulat Général d’Irlande à Lyon.

Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand jardin lecoq Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Académie royale irlandaise et des Archives Nationales irlandaises