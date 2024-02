Lire entre vignes et estuaire Salon du livre et de la gastronomie Vitrezay, Echappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac, dimanche 2 juin 2024.

2ième édition du salon du livre et de la gastronomie à Vitrezay. Au programme conférence animations littéraires et amusantes pour les enfants, expositions et stands de producteur

Programme détaillé sur www.portvitrezay.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02 18:30:00

Vitrezay, Echappées Nature Port de Vitrezay

Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine vitrezay@haute-saintonge.org

