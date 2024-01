MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA L’INTERVALLE Vaugneray, vendredi 19 avril 2024.

« Je suis un animal dansant, un être incarné et désincarné qui évolue au gré d’un rythme intérieur, d’un souffle musical, d’une conscience éclairée. » Marie-Claude PietragallaElle a multiplié les expériences chorégraphiques, les influences et les esthétiques ; après plus de trois ans de triomphe en France et en Europe, Marie-Claude Pietragalla poursuit sa tournée célébrant plus de 40 ans de scène. De danseuse étoile de l’Opéra de Paris à chorégraphe de sa propre compagnie le Théâtre du Corps, cette artiste singulière a choisi de vivre la danse comme un art total.Dans ce seul en scène, Pietra révèle l’indicible de son métier et de son art. Elle est tour à tour guide et témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse. Elle entame un travail d’introspection inédit pour faire ressurgir des visages, des rencontres, des « moments » de danse. Se définissant comme une femme qui danse, Pietra nous dévoile en confidence ce qui constitue un parcours de vie.« La dernière star de la danse offre une pièce intime et bouleversante. » Le Figaro « L’étoile brille entre récit intime et hommage à son art. » Les Echos—Production : Théâtre du Corps Pietragalla-DerouaultDans le cadre de la saison culturelle 2023-2024 de L’InterValle1-L-D-20-1533 / 2-L-R-21-4094 / 3-L-R-21-4097

Tarif : 16.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

L’INTERVALLE CHEMIN DU STADE 69670 Vaugneray 69