L’imprimé, quel caractère ! Strasbourg, mardi 23 avril 2024.

A l’occasion de l’obtention du label « Capitale mondiale du livre » de l’Unesco, les Archives vous proposent de plonger dans l’univers de l’imprimé depuis Gutenberg jusqu’à nos jours, du papier au numérique.

Cette exposition évoquera aussi bien les différentes techniques d’impression que les réseaux qui animent cet univers auteurs, imprimeurs, éditeurs, libraires… sans oublier les lecteurs, ni la censure et ses contournements.

Conçue comme une activité ludique et familiale, l’exposition sera une porte ouverte vers l’univers du livre, des imprimés, des affiches et proposera un véritable espace de partage et de lecture, pour petits et grands !0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23

fin : 2024-10-27

32 avenue du Rhin

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

