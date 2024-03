L’illustre 2024 : Junko Nakamura (à la Médiathèque centre-ville) La Médiathèque Orléans, mardi 2 avril 2024.

L’illustre 2024 : Junko Nakamura (à la Médiathèque centre-ville) Originaire du Japon et installée en France depuis les années 1990, Junko Nakamura multiplie les techniques de dessin en adaptant sa manière aux projets qu’elle illustre. 2 – 13 avril La Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T10:00:00+02:00 – 2024-04-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Rez-de-chaussée

Bergamote au printemps

Dans le cadre de la manifestation L’Illustre 2024 nous avons commandé à

Junko Nakamura une création originale. Puisque ces expositions se tiennent

en avril, l’artiste a choisi de réaliser une version printanière du jardin de

Bergamote représenté dans son dernier album Chez Bergamote. C’est par cette image que les visiteurs seront accueillis à la médiathèque centre-ville.

1er étage

Journal photographique

Depuis 2008 et presque sans interruption, Junko Nakamura documente les paysages qu’elle traverse en les photographiant. Du Havre à Tokyo en passant par Bussy-Saint-Georges ou Moulins, on retrouve dans ses cadrages un jeu avec la lumière que l’on peut relier au travail pictural mis en œuvre dans ses livres.

1er étage

Atelier pour adultes

Partant des propositions de création publiées dans le livre de Junko Nakamura et Odile Chambault Atelier pour enfant, l’Atelier de Pratiques Amateur Micro-Édition & Livre d’Artiste de l’ESAD d’Orléans (dont les participants sont tous des adultes) a travaillé à produire des livres aux formes très variées. Souvent des pièces uniques, parfois de très petites séries, ces créations reflètent la grande créativité des participants.

2ème étage

Carnets personnels

L’œuvre de Junko Nakamura se construit avec beaucoup d’éléments. Ses carnets de dessins abstraits qui lui permettent de travailler la couleur et les formes de manière spontanée sont une matière indispensable à sa création. Ils sont exposés publiquement pour la première fois.

2ème étage

Au fil du temps

Cette présentation est consacrée au travail réalisé cet hiver par la classe

préparatoire de l’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans. Ces

jeunes étudiants se sont inspirés des tous premiers ouvrages conçus et publiés par Junko Nakamura en 2010 quand elle a réalisé une série de quatre mini-livres consacrés aux saisons. Imaginés collectivement, ces

quatre nouveaux ouvrages imprimés en risographie vous sont ici révélés

accompagnés de documents d’étape (recherches, essais d’impressions, etc.).

3ème étage

Dessiner pour soi, dessiner pour les autres

Si elle est davantage connue pour son œuvre d’autrice-illustratrice publiée

aux éditions MeMo depuis 2013, Junko Nakamura est également l’illustratrice de textes d’autres auteurs depuis la même époque, chez d’autres éditeurs. Cette exposition met en parallèle des images réalisées pour les éditions MeMo comme que pour l’École des loisirs, donc tantôt pour ses propres histoires, tantôt pour celles des autres.

4ème étage

La Commande

Parce qu’une illustratrice répond parfois à des commandes précises au-delà

de la littérature, nous avons choisi de donner à voir quelques affiches réalisées par Junko Nakamura dans le cadre de projets initiés par des commanditaires divers, mais qui n’ont pas moins de valeur que son travail littéraire.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratui