OFFICE DE LA CULTURE ET DE L'ANIMATION (L. 2-1028372 / 3-1028373) présente ce spectacle. Une explosion au milieu de rien. Suivent des gaz lumineux, des cailloux volants et des grosses boules qui flottent dans un noir infini… Et 13,7 milliards d'années plus tard, nous voici. Nous, humains, nos petites postures, nos petits combats, vains ou utiles, nos croyances, nos stratégies, nos pas de danse dans ce grand bal qui nous dépasse toutes et tous. Dans un va-et-vient hilarant et décalé entre la grandiose infinitude du cosmos et la bouleversante fugacité de la vie humaine, Yann Marguet nous emmène faire un tour du côté de l'existence. Après avoir conquis les auditeurs de Couleur 3, Yann Marguet se lance dans la création de son premier spectacle. Avec le ton qui est le sien, celui de l'absurde et du pathétique émouvant, l'humoriste s'attelle à comprendre le sens de la vie. « Exister, définition, c'est ma gueule toute seule sur scène qui dit encore plus de conneries encore plus longtemps que d'habitude ». Humour suisse !Metteurs en scène : Yann Marguet, Frédéric RecrosioDistribution : Yann MarguetDurée : 1h20Public visé : à partir de 16 ans

LILLE GRAND PALAIS LILLE 1 Boulevard des Cités Unies 59000

