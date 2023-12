Stage 2ème étoile Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld, 1 décembre 2023, Tauxigny-Saint-Bauld.

Tauxigny-Saint-Bauld,Indre-et-Loire

Destiné à tous, ce stage a pour objectif de perfectionner à l’usage de leurs instruments d’observation afin d’en exploiter le potentiel. Compétences préalables acquises sur le stage de niveau première étoile..

2024-04-20 fin : 2024-04-20 23:45:00. 100 EUR.

Ligoret

Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Intended for all, this course aims to improve the use of their observation instruments in order to exploit their potential. Prerequisite skills acquired on the first star level course.

El objetivo de este curso es mejorar el uso de los instrumentos de observación para explotar su potencial. Requisito previo conocimientos adquiridos en el curso First Star.

Dieser Kurs richtet sich an alle und zielt darauf ab, den Gebrauch von Beobachtungsinstrumenten zu perfektionieren, um deren Potenzial auszuschöpfen. Vorkenntnisse aus dem Kurs « Erster Stern ».

Mise à jour le 2023-11-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire