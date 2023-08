A vue de nez lieux en cours de recherche Évrecy, 13 avril 2024, Évrecy.

A vue de nez Samedi 13 avril 2024, 20h30 lieux en cours de recherche spectacle proposé par la Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon

Compagnie la Rousse

Série théâtrale sous casques

Camille est une enfant. Sa particularité c’est d’être avant tout autre chose : miro, bigleuse, binoclarde ! Les 18 épisodes, qui constituent une série théâtrale sous casque, nous font suivre Camille entre 0 et 14 ans. C’est en assistant à ses échecs et ses maladresses que nous réalisons ce que c’est que de ne rien voir, dans la rue, à l’école, en vacances.

Entre la naissance et l’époque des premiers amours, nous découvrons, à travers son regard tronqué, sa vision du monde.

Ecriture et mise en scène, Nathalie BENSARD

Jeu, Juliette PRIER ou Marina CAPPE (en alternance)

Régie, Tania VOLKE.

Le texte A Vue de Nez a bénéficié de l’Aide à la création du Centre National du Théâtre (ARTCENA).

La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, ministère de la Culture et de la Communication et par le Conseil Régional d’Ile de France (Permanence Artistique et Culturelle).

Nathalie Bensard est artiste associée à la Scène Nationale de Beauvais. Elle co-dirige le théâtre le Hublot à Colombes avec la Supernova compagnie et la Très Neuve compagnie.

lieux en cours de recherche 2 Rue d'Yverdon, 14210 Évrecy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:20:00+02:00

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:20:00+02:00

Nadia Gravelle