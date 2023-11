LES FOLIES DU LION Lieu-dit L’Isle Briand Le Lion-d’Angers, 15 juin 2024, Le Lion-d'Angers.

Le Lion-d’Angers,Maine-et-Loire

Le Parc Départemental de l’Isle Briand vous invite à vivre une journée hors du commun avec ses Folies du Lion..

2024-06-15 fin : 2024-06-15 . .

Lieu-dit L’Isle Briand Parc Départemental de l’Isle Briand

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Parc Départemental de l’Isle Briand invites you to experience a day out of the ordinary with its Folies du Lion.

El Parc Départemental de l’Isle Briand le invita a vivir un día fuera de lo común con sus Folies du Lion.

Der Parc Départemental de l’Isle Briand lädt Sie ein, mit seinen Folies du Lion einen außergewöhnlichen Tag zu erleben.

