fin : 2024-04-21 Des poneys, de la vitesse, quoi de mieux qu’un pony games ?.

Le pony games est un sport individuel, d’équipe ou à pratiquer en paire. Chacun leur tour, les cavaliers devront montrer leur habilité, leur aisance; le tout, en gérant leur poney et les difficultés imposées.

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

