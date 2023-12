Voiles de Camaret – Assemblée Générale Lieu-dit Le Veryac’h Camaret-sur-Mer Catégories d’Évènement: Camaret-sur-Mer

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 . Pour les adhérents et futurs adhérents, voici un rendez-vous à ne pas manquer pour être informé des activités de l’association. Les Voiles de Camaret offriront l’apéritif en terrasse aux adhérents après l’AG. Un menu à 22€ est proposé à ceux qui le souhaitent. Tartine de chèvre chaud, pointe de miel sur lit de verdure de saison

Poisson du marché, riz et légumes du moment

Fromage

1/4 de vin et café compris Pensez à réserver pour le repas lors de votre inscription. .

