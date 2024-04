Lieu d’accueil enfants-parents Tiers lieu d’Azun Aucun, jeudi 25 avril 2024.

Lieu d’accueil enfants-parents Tiers lieu d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées

L’association Graines de Parents 65 et Pyrène Petite Enfance vous invitent à une rencontre enfants-parents. Pour passer un moment privilégié avec son enfant, autour du jeu et de petits ateliers, pour rencontrer d’autres enfants et échanger entre parents.

Entrée libre pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte référent. Informations au 06 21 69 09 07. EUR.

Début : 2024-04-25 09:00:00

fin : 2024-04-25 12:00:00

Tiers lieu d’Azun AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie info@tierslieudazun.org

