Librairie Le Millefeuille dédicace du roman « Après l’incendie » Librairie Le Millefeuille Clamecy, samedi 20 avril 2024.

Les Éditions du Petit Pavé ont le plaisir de vous inviter à la présentation du roman « Après l’incendie » en présence de l’auteur Laurent Gagnepain.

Le résumé du livre

Dans un monde où il ne sera bientôt plus possible d’enfanter, le parcours croisé de 2 individus se profile. Celui du chercheur qui, le premier, a mis en évidence le dépeuplement sans avoir été entendu et va connaître une descente aux enfers. Celui d’un inconnu qui, dans le futur, chemine à travers une France désertique à la recherche d’un alter ego. Le premier cherche à fuir la société, le second à briser sa solitude. Trouveront-ils une issue ?

Pour connaître l’ensemble des dédicaces prévues sur Paris, petite couronne et Bourgogne

www.lepetitpave.fr ou www.laurentgagnepain.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Librairie Le Millefeuille 20 Rue du Grand Marché

Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté librairie.lemillefeuille@orange.fr

