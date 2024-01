LIBERE DIVORCE CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, jeudi 18 avril 2024.

Une comédie de Sacha Judaszko et Sophie Depooter. Mise en scène Gérard Pinter.Le sujet :Le plus beau dans le mariage… C’est le divorce !! C’est beau de le croire ! On en parle du retour au célibat quand on a plus les codes, des beaux-parents, de la garde du chien, des enfants, de la colocation qui s’éternise… N’est ce pas dans ces moments-là qu’on se rend compte que son ex était peut-être la personne idéale… Ou pas ! Pour ceux qui sont séparés, c’est le moment de vous marrer ! Pour ceux qui sont en couple, c’est le moment de vous préparer…

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31