Liban, le cinéma comme force vitale Ecole Supérieure d’art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, dimanche 21 avril 2024.

Les cinéastes invités par l’Institut de l’image rendent hommage à Jocelyne Saab, qui fut l’une des cinéastes du nouveau cinéma libanais.

En juillet 2006 au Liban, après une nouvelle guerre, les réalisateurs se demandent ce que peut encore le cinéma dans ce monde. Ils décident de partir à Beyrouth en compagnie d’une « icône » du cinéma, Catherine Deneuve, et du comédien libanais Rabih Mroué, puis de parcourir les régions sinistrées pour tenter d’y retrouver une beauté que leurs yeux n’arrivent plus à voir.



Une vie suspendue de Jocelyne Saab, France/Liban, 1984, 1h30 fiction avec Jacques Weber, Hala Bassam, Juliet Berto…



Je veux voir de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, France, 2008, 1h15 fiction avec Catherine Deneuve, Rabih Mroué…



Sous la direction artistique de Mathilde Rouxel, chercheuse et programmatrice. .

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Ecole Supérieure d’art d’Aix-en-Provence 57 rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

