L’Hiver sera chaud I Chanson, théâtre & choeur battant Arcisses, samedi 6 avril 2024.

L’hiver sera chaud ! cette création à la fois incisive, profonde et drôle, traite du dérèglement climatique.

Chanson, théâtre et chœur battant !

Création collective sur le climat présentée par 7 artistes.

Tout Public I Participation libre I 18h I Durée 1h20mn

Chanson, théâtre et chœur battant. Création collective sur le climat pour 7 artistes, 1h20, tout-public.

Une grande partie du spectacle est chantée ! A la méthode du cadavre exquis, l’une démarre un couplet et l’autre ajoute un refrain, puis encore une autre une musique et ainsi de suite jusqu’à la fin des temps…

Le dérèglement climatique… on en entend parler tous les jours… que faire ?

Isolé·e, on est un peu perdu·e… On flippe… Ensemble, la peur, se transforme en niaque !

Alors on s’assied, on écoute, on réfléchit, on propose, on interagit avec 7 artistes qui ne cessent de chanter, jouer, danser, haranguer pour repartir avec la volonté de changer tout ça !

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 20:00:00

Rue de la Cloche

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire toutcontrebasse@gmail.com

