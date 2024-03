L’Heure du Conte Nogent-le-Rotrou, mercredi 24 avril 2024.

L’Heure du Conte Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

L’après-midi, place à l’Heure du Conte des plus grands où l’équipe de la bibliothèque accompagnée par Hélène vous proposera des contes et des histoires sur le thème de la mer et de la Bretagne. Ouvert à tous et à toutes sans réservation

Enfants à partir de 3 ans I Gratuit I 16h00

La journée du 24 avril sera placée sous le thème de la mer et nous aurons le plaisir de recevoir Hélène des Ateliers du Sac à Dos qui arrivera de Bretagne avec des contes et de la musique plein sa besace !

L’après-midi, place à l’Heure du Conte des plus grands où l’équipe de la bibliothèque accompagnée par Hélène vous proposera des contes et des histoires sur le thème de la mer et de la Bretagne. Ouvert à tous et à toutes sans réservation

Enfants à partir de 3 ans I Gratuit I 16h00 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 16:00:00

fin : 2024-04-24

74 Rue Gouverneur

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

L’événement L’Heure du Conte Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-03-12 par OT DU PERCHE