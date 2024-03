L’Heure du conte à l’heure du printemps Obernai, mercredi 24 avril 2024.

Lectures d’albums et de contes sur le thème du printemps par les bibliothécaires.

Lapins, poussins et petites bêtes des jardins, des histoires qui sentent bon le printemps et le retour des beaux jours. Lectures d’albums et de contes par les bibliothécaires, pour petits et grands.

Tous publics Enfants de tous âges. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 11:00:00

fin : 2024-04-24 11:45:00

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est mediatheque@obernai.fr

