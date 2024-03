L’HERBORISTERIE DES 4 SAISONS Château-Salins, samedi 20 avril 2024.

L’office de Tourisme du Pays du Saulnois propose plusieurs sorties animées par Séverine Breuvart, phytothérapeute et naturopathe sur la thématique de l’Herboristerie des 4 saisons.

Parce que la Nature nous offre ses vertus et ses bienfaits tout au long de l’année, la balade Herboristerie des Quatre Saisons propose de découvrir les plantes médicinales disponibles localement et leurs pouvoirs secrets. Cueillette, ateliers herboristerie et beauté, créativité aux couleurs de la saison en cours.

Dégustation de tisanes et de petits gâteaux à base de plantes.

Sur réservation au 03 87 01 16 26 ou par mail contact@tourisme-saulnois.comTout public

18 EUR.

Début : 2024-04-20 09:30:00

fin : 2024-04-20 12:30:00

