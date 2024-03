L’herboristerie au XIIIème siècle Le jardin d’Isabeau Le Montsaugeonnais, samedi 1 juin 2024.

L’herboristerie au XIIIème siècle Venez découvrir comment reconnaître la plante au jardin, son traitement et sa transformation en remède…son mode d’utilisation au Moyen Âge. 1 et 2 juin Le jardin d’Isabeau Prix libre pour tous; 20 places par heure

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Venez découvrir comment reconnaître la plante au jardin, son traitement et sa transformation en remède…son mode d’utilisation au Moyen Âge.

Le jardin d’Isabeau 3 rue de la villain 52190 Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est 0607235130 https://www.faceboock.com/jardindisabeau [{« type »: « phone », « value »: « 0607235130 »}, {« type »: « email », « value »: « jardindisabeau@gmail.com »}] Le jardin d’Isabeau est un jardin de type monacal du XIIIème siècle. C’est Dame Isabeau, femme « libre » au Moyen Âge qui le présente…Elle ouvre son échoppe d’herboriste et présente les remèdes de son époque. Voitures: parking en bas du village; sur le site accés handicapés

