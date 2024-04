L’Herbier imaginaire Médiathèque Donzy, samedi 20 avril 2024.

Entre imaginaire et technique scientifique, venez créer vos pages d’herbier pour des plantes magiques, connues et découvertes par vous seul. Un atelier créatif et ludique pour toute la famille !

Animation soutenue par le Conseil Départemental de la Nièvre, proposée dans le cadre de l’Agenda Nature 0 0 EUR.

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Médiathèque 10 Rue d’Osmond

Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

