l’exposition temporaire « De pierre et de fil » de Pascale Roux et de Isaée (Isabelle Cuiret) Musée Municipal Paul Lafran de Saint-Chamas Saint-Chamas, samedi 18 mai 2024.

l’exposition temporaire « De pierre et de fil » de Pascale Roux et de Isaée (Isabelle Cuiret) Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 15h00 Musée Municipal Paul Lafran de Saint-Chamas Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:30:00+02:00

Exposition : » De fil et de terrre »

» Cuiret Isabelle (Isaée) et Pascale Roux proposent une exposition de sculptures en pierre et terre et de tableaux réalisés à l’encre sur carton & des broderies sur tissus anciens »

PASCALE ROUX J’ai choisi l’encre pour sa douceur et son onctuosité tracée ou peinte sur le support en carton. Du fil à l’encre au fil de coton, mon travail se penche naturellement vers la broderie. Mes sujets de réflexion restent la nature, les mythes et légendes, et les croyances populaires.

ISAEE (Isabelle Cuiret) Je m’inspire de la forme de la pierre brute pour faire naître mon œuvre sans esquisse. C’est la pierre qui me guide « en taille directe » usant de mes outils. Le langage de la pierre est universel.

Musée Municipal Paul Lafran de Saint-Chamas Place des Pénitents – 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.50.85.61 Musée de France – Petit musée d’histoire locale dont 1 salle consacrée au peintre René Seyssaud Situé au coeur du vieux village, il est non adapté aux personnes à mobilité réduite,.

© Pascale Roux & Isabelle Cuiret