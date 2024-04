L’éveil de la forêt de l’Île aux Pies ! Bains-sur-Oust, samedi 20 avril 2024.

L’éveil de la forêt de l’Île aux Pies ! Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Laissez vous guider sur les chemins de la forêt de l’Île-aux-Pies, à la découverte de sa flore et de sa faune. En perçant leurs secrets, nous apprendrons à mieux les reconnaitre et les comprendre, afin de mieux les protéger.

L’île aux pies est un site paisible propice à la balade au bord de l’Oust. Doté de promontoirs naturels, le lieu est un incontournable du Pays de Redon, regroupant une mosaïque de milieux naturels qui abrite une faune et une flore d’exception.

L’île aux Pies est un site fréquenté par les mammifères. De nombreuses traces témoignent de la présence d’écureuils roux, de renards, de sangliers et de chevreuils. Une grande diversité de végétation offre abri et nourriture à de nombreuses espèces d’oiseaux comme la sitelle torchepot, le pinson des arbres, le pic épeiche, la buse variable et la famille des mésanges-bleue, huppée, charbonnière, à longue queue…

Infos pratiques

– ? Sortie gratuite

– ?? Limité à 20 personnes, à partir de 6 ans

– ? Environ 2h

– ?? Inscription obligatoire, avant la veille de la sortie 17h ; par mail ou par téléphone

– ?? Prévoir une tenue adaptée à la météo

– ?? N’hésitez pas à apporter vos jumelles si vous en avez .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

L’île aux Pies

Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne animations.cpievdv@orange.fr

L’événement L’éveil de la forêt de l’Île aux Pies ! Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2024-04-02 par OT PAYS DE REDON