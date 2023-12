MONDIAL DU VENT 2024 Leucate Catégories d’Évènement: Aude

Leucate MONDIAL DU VENT 2024 Leucate, 7 avril 2024, Leucate. Leucate Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-14 Événement majeur de la glisse, le Mondial du Vent 2024 se tiendra du 7 au 14 avril à Leucate La Franqui avec l’unique étape française de Coupe du Monde GWA Wingfoil mais aussi du windsurf freestyle, un salon de l’essai et le village de la glisse !.

Leucate 11370 Aude Occitanie

