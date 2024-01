L’ÉTOILE D’ARIANE + LES EGRAPPÉES VIVES + LA BRIGADE DU BONHEUR Carcassonne, dimanche 7 avril 2024.

L’étoile d’Ariane Chanson française

Plongez dans l’univers envoûtant de l’Étoile d’Ariane. Sa musique, sa voix simple, douce, pure touche le cœur, ses chansons signifiantes, poétiques délivrent un message authentique, humain et spirituel ; plus qu’un concert, Ariane offre aux spectateurs un moment suspendu, hors du temps et des clameurs funestes du monde, un moment de paix, oui, de douceur… Auteure, compositrice et interprète Carcassonnaise, elle compose ses propres chansons à la guitare. Un univers poétique qui s’inspire de son chemin intérieur, de la folk et du classique. Une chanson française aux messages et à la voix qui parlent au cœur.

Les Egrappées vives Chanson poétique & humoristique

Au son de ce duo, Les Égrappées vives, plongez dans un grand verre musical d’humour, de tendresse et de poésie. Du rouge passion, du rosé pour les joues et du blanc pour voir la vie en pourpre : toutes les couleurs des sentiments humains sont contenues dans la bouteille de leur répertoire, assemblage de compositions originales et de reprises finement reprisées. Les Égrappées vives, ce sont Myriam Cabra au chant et à la percussion, et Diane Schenk à la guitare et au chant . Aux côtés de ces deux femmes de l’Aude, pour tisser une ode à la vigne, à ses fruits et à ses breuvages divins, une ribambelle de cueilleurs de chansons à boire l’âme : Brassens, Juliette, Allain Leprest, le poète Gaston Couté…

La brigade du bonheur Cabaret d’improvisation

Créée en 2005 dans l’Aude par Catherine COOLe, artiste protéiforme québécoise venue s’installer en France en 2000, La Brigade du Bonheur sillonne la France en jouant des « Rencontres d’Improvisation » et des spectacles sous forme de « Cabarets d’Improvisation ». Depuis, des centaines de personnes ont assisté aux ateliers d’improvisation sous diverses formes, animés par Catherine ; stages, « team building » (cohésion d’équipe) en entreprise, ateliers dans les écoles en périscolaire, festivals et manifestations en tous genres. L’improvisation est l’art de capter le moment présent, où l’ingrédient principal est le temps, accepter de danser avec lui. La troupe accueille à bras ouverts des gens à l’année pour venir expérimenter le lâcher prise, la co-création, l’imagination, la confiance en soi et surtout la rigolade… Tout ça dans un environnement bienveillant avec des gens joyeux et passionnés.

