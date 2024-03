L’été des charognes Jas de Bouffan Aix-en-Provence, mercredi 10 avril 2024.

Hubert Colas et Thierry Raynaud au programme, c’est toujours une promesse qui réjouit d’avance. Deux figures majeures du théâtre actuel, de Marseille et du monde.

Ici, ils donnent chair au premier roman choc de Simon Johannin, magnifique terrible, unanimement salué par la critique.

L’histoire nous emporte dans un enfer sur terre, pas si loin. Dans une langue farouche, pleine de mots qui cognent, de charognes, de puanteur et de brutalité, comme un coup de poing au monde. C’est un enfant qui raconte « la misère n’est pas loin et les bêtes sont partout » dans le village de l’ennui, et il y a une sauvagerie baroque dans toutes les relations. La parole porte à son comble la violence d’une innocence brutale, brutalisée, perdue nulle part, sans échappée, et qui n’en peut plus. « Dans cette Guerre des boutons chez les Rednecks, les enfants conduisent leurs parents ivres dans des voitures déglinguées et l’amitié reste la grande affaire. » Comme la leur, Colas et Raynaud, et la nôtre envers leurs parcours artistiques considérables, ensemble et chacun. À ne pas rater. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 19:30:00

fin : 2024-04-10

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

