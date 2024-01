Ramdam culturel à Lesparre Lesparre-Médoc, vendredi 21 juin 2024.

Lesparre-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 17:30:00

fin : 2024-06-21 23:00:00

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Venez fêter la littérature et la musique. A partir de 17h30, la bibliothèque fêtera ses 2 ans et décernera pour l’occasion le prix aux 3 lauréats du concours de Nouvelle.

La soirée se poursuivra au CALM avec un concert en plein air.

Stands de restauration et buvette sur place.

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Médoc-Vignoble