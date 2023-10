Les jambes à son cou L’Espal Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Les jambes à son cou L’Espal Le Mans, 16 avril 2024, Le Mans. Les jambes à son cou Mardi 16 avril 2024, 20h00 L’Espal À la croisée de la gestuelle acrobatique, de l’écriture chorégraphique et de l’acte théâtral, trois interprètes exploreront toutes les expressions courantes qui, dans notre langue, se réfèrent à une partie de notre anatomie, à une posture ou à une position du corps (plus ou moins saugrenue)… L’Espal 60-62 Rue de L’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cirque Eddy Pallaro Nicolas Lelièvre Détails Catégories d'Évènement: Le Mans, Sarthe Age min 7 Age max 99

