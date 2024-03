Lesneven S’emmêle Frankenstein ou le prométhée moderne L’Arvorik, rue du Rétalaire Lesneven, jeudi 18 avril 2024.

La ville de Lesneven vous propose un nouveau rendez-vous avec un festival des arts marionnettiques et du théâtre d’objets Lesneven S’emmêle.

Frankenstein

À partir de 10 ans

On vous a menti !

La créature du Dr Frankenstein parle.

Elle ne porte pas de nom, elle n’a pas d’identité, elle est au banc de l’humanité, mais elle parle !

Elle est douée de raison, et a un discours élaboré, sensé, émouvant.

Elle semble nous poser une question.

Qui est le monstre dans cette histoire ?

La Générale Electrique est une compagnie de marionnettes bretonne. Son directeur Frédéric Bargy explore les liens entre l’homme, la marionnette et la machine.

Durée 50 minutes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18 21:30:00

Lesneven 29260 Finistère Bretagne culture@lesneven.bzh

