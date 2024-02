LESCOP EL BOTCHO THEATRE DENIS Hyeres, samedi 13 avril 2024.

LESCOP – FRLa forêt a dix ans et il était temps pour Lescop de sortir du bois. C’est donc de grand retour qu’il s’agit. 7 ans de réflexions. Le temps de s’écrire, de composer, de peaufiner, de choisir, de s’entourer. Le temps d’inventer son nouveau son, son nouvel esprit, d’allier son passé et son futur. Sur scène, terrain de jeu qu’il affectionne plus que tout, il sera plus Lescop que jamais, synthétiquement électrique. El BOTCHO – FR 2024 signe le grand retour du groupe Toulonnais El Botcho ! C’est en français et dans une version plus électrique, qu’El Botcho retrouvera la scène.

Tarif : 15.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 21:00

THEATRE DENIS 12 COURS DE STRASBOURG 83400 Hyeres 83