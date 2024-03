Les Vulves Assassines La CLEF Saint-Germain-en-Laye, vendredi 17 mai 2024.

Les Vulves Assassines Si vous aimez la fête, la musique et l’insurrection, vous allez adorer les Vulves Assassines : un groupe de punk féministe devenu, en 10 ans, une référence incontournable des luttes sociales ! Vendredi 17 mai, 20h30 La CLEF 19 € plein | 15 € réduit | 12 € adhérents CLEF

Début : 2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T23:30:00+02:00

Les Vulves Assassines c’est du punk-rap de l’espace, avec DJ Conant et MC Vieillard, deux rappeuses hurleuses aux machines, et l’immense Samy à la guitare électrique. Ces drôles de dames font danser fort, chanter en cœur, saigner les oreilles. Et surtout, elles font réfléchir. Leurs 2 albums, « Godzilla 3000 » (2019) et « Das Kapital » (2022) abordent les sujets importants : la lutte des classes, les extra-terrestres, le chômage, l’IVG, les gros muscles, et bien sûr l’amour. En 2023, leur chanson « La Retraite » a été excessivement diffusée dans toutes les manifestations syndicales de France. Chez ce trio de riot grrrlz parisiennes, la révolte rime avec rigolade et la rage s’exprime dans la fête. Elles ravivent la flamme du rock alternatif des années 80, façon Berurier Noir ou Ludwig Von 88. Plus récemment, on pense à Stupeflip ou encore au duo Sexy Sushi. Tout comme ces derniers, c’est sur scène que le groupe prend toute sa dimension !

