LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN Maison du Pilier-Rouge Le Mans, mercredi 24 avril 2024.

LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN Maison du Pilier-Rouge Le Mans Sarthe

Le plus ancien vitrail d’Europe toujours

en place se trouve au sein de notre

cathédrale, parmi d’autres tout aussi

intéressants… Sauras-tu le retrouver ?

Suite à cette découverte, réalise ton

montage à l’aide de papier vitrail !

Ton guide sera Nathalie Jupin

Plein tarif 6 € / tarif réduit 4 €

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et

Office du Tourisme

Départ 15h, Maison du Pilier-Rouge

Limité à 15 enfants, dès 6 ans et 15

adultes. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN Le Mans a été mis à jour le 2024-03-30 par eSPRIT Pays de la Loire