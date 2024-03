Les Vikings face à l’Histoire Médiathèque les 7 lieux Bayeux, samedi 6 avril 2024.

Les Vikings face à l’Histoire Médiathèque les 7 lieux Bayeux Calvados

Depuis leur apparition sur les côtes occidentales, les Vikings sont victimes de nombreux clichés qui affectent encore aujourd’hui leur représentation dans la culture et les médias.

Quatre spécialistes seront présents pour échanger autour de la perception de ce peuple depuis le Moyen-Âge Pierre Bauduin, Alban Gautier, historiens et enseignants à l’Université de Caen Normandie, Jean Renaud, auteur et historien, Antoine Verney, conservateur en chef des musées de la Ville de Bayeux.

Tout public.

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06 16:30:00

Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie les7lieux@bayeux-intercom.fr

