Les Vignerons et Vigneronnes dans la ville Chinon, samedi 20 avril 2024.

Les Vignerons et Vigneronnes dans la ville Chinon Indre-et-Loire

Samedi

« Les vignerons dans la ville » rassemble la majeure partie des domaines de l’AOC Chinon, pour une dégustation géante et convivale à l’image du héros chinonais Gargantua du millésime 2023 en rouge, blanc et rosé, sans oublier les spécialités gastronomiques du terroir… car tout est bon dans le Ch

« Les vignerons dans la ville » rassemble la majeure partie des domaines de l’AOC Chinon, pour une dégustation géante et convivale à l’image du héros chinonais Gargantua du millésime 2023 en rouge, blanc et rosé, sans oublier les spécialités gastronomiques du terroir… car tout est bon dans le Chinon !

Gratuit Un verre pour déguster les vins est à acheter au prix de 8 euros.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 88 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 18:30:00

Centre-Ville de Chinon

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chinon.com

L’événement Les Vignerons et Vigneronnes dans la ville Chinon a été mis à jour le 2024-04-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme