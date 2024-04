Les Vice Versa : Imagine Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, vendredi 10 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-10 21:00 – 22:15

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Humour. « Imagine », c’est une vraie performance physique et humoristique où se mêlent bruitages, danse, chant, mime et stand-up ! Plongez dans un univers directement inspiré de Charlie Chaplin, Jim Carrey, Buster Keaton ou encore Gene Kelly, Fred Astaire et des Tex Avery… Une véritable bande dessinée en live ! Deux garçons de café décident, en plein service, de changer de vie et de réaliser leur rêve le plus cher… Celui de créer leur propre spectacle pour un jour le jouer à Broadway. Ainsi, les deux serveurs deviennent des comédiens, le bar : un théâtre, et les clients : des spectateurs ! Ils vont puiser dans tout ce qu’ils aiment pour créer un spectacle drôle, surprenant et poétique. C’est un retour à l’enfance, une ode au rêve, une incitation à les réaliser. « Imagine » est un spectacle tout public, à voir en famille, de 6 à 106 ans. De Indiaye Zami et Thomas RonzeauAvec Anthony Figueiredo et Indiaye ZamiMise en scène : Régis Truchy et Anthony Figueiredo Durée : 1h15 Représentations du 2 au 11 mai 2024 :jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/