Les Vêpres de Rachmaninov accentus Rouen, samedi 13 avril 2024.

Les Vêpres de Rachmaninov accentus Rouen Seine-Maritime

Vous voilà face au plus grand monument de la musique religieuse orthodoxe, porté par les voix d’accentus.

Rachmaninov compose Les Vêpres en 1915 telle une vaste symphonie chorale où le chœur devient orchestre. Il exploite toutes les capacités vocales avec une rare puissance émotionnelle. C’est l’une de ses œuvres favorites, à tel point qu’il demande à ce qu’une partie soit chantée lors de ses funérailles. Enveloppés dans cette masse sonore éblouissante et harmonieuse, vous glissez ensuite de Russie en Israël avec la création de la compositrice Sivan Eldar. Sur des accords électroniques, elle explore les ressources infinies de la voix.

accentus, centre national d’art vocal Paris Île-de-France Normandie, bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, du Ministère de la Culture et est subventionné par la Ville de Paris, la Région Île-de-France et la Région Normandie. Il reçoit également le soutien de la SACEM. Le chœur est en résidence à l’Opéra de Rouen Normandie. Les activités de diffusion et d’actions culturelles d’accentus dans le département bénéficient du soutien du Département des Hauts-de-Seine. La Fondation Bettencourt Schueller est son mécène principal. accio réunit individuels et entreprises autour des actions artistiques et pédagogiques initiées par Laurence Equilbey.

The stone, the tree, the well (Sivan Eldar) est une co-commande d’accentus, du Chœur de la Radio Lettone et du chœur de chambre Spirito.

Direction musicale Sigvards Kļava

Soliste Ganavya Doraiswamy

accentus

Coproduction Opéra de Rouen Normandie, accentus

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13

30 Rue Bourg l’Abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie billetterie@operaderouen.fr

L’événement Les Vêpres de Rachmaninov accentus Rouen a été mis à jour le 2024-04-05 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES