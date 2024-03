Les Vendredis Instructifs Place Jean Jaurès Hauts de Bienne, vendredi 19 avril 2024.

Les Vendredis Instructifs Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Les Vendredis Instructifs

Tous les vendredis des vacances de 14h30 à 16h30, participez à une visite-atelier thématique, instructive et ludique, dans la salle pédagogique du musée des pièces de nos collections seront exposées pour l’occasion !

Visite-atelier « Les lunettes pour animaux » le 12 avril Sais-tu qu’il existe des lunettes pour les chiens, les chats et même les poules ? Découvre leur histoire et leur fonction puis fabrique des lunettes amusantes pour l’animal de ton choix.

Visite-atelier « Les lunettes du Moyen Âge » le 19 avril Sais-tu que les premières lunettes ont été créées pour les moines copistes ? Comme eux, peins ton enluminure, une illustration riche et colorée qui décorait les textes des manuscrits médiévaux.

Visite-atelier « Les lunettes du monde voyage en Chine » le 26 avril Sais-tu quand et comment sont apparues les premières lunettes chinoises ? Découvre leur histoire et expérimente des techniques avec l’encre de Chine. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:30:00

fin : 2024-04-19 16:30:00

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueilmusee@mairie-morez.fr

L’événement Les Vendredis Instructifs Hauts de Bienne a été mis à jour le 2024-03-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses