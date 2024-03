Les Vendanges Étoilées de Cassis Edition 2024 Cassis, vendredi 14 juin 2024.

Les Vendanges Étoilées de Cassis Edition 2024 Cassis Bouches-du-Rhône

Durant 3 jours, gastronomie, fête, partage et convivialité seront au cœur de la 12e édition des Vendanges Etoilées.

Chefs étoilés, chef renommés, MOF, producteurs et artisans, tous seront présents pour partager avec le public des moments d’exception !

Cet évènement devenu incontournable, est ainsi le

lieu idéal pour rencontrer, échanger avec les

grands acteurs de la gastronomie, un vrai moment

gourmand entièrement dédié aux épicuriens !



Un feu d’artifice de saveurs et de talents !



50 chefs aux parcours remarquables, partageront leur passion et leur savoir-faire lors de

démonstrations culinaires ! Leurs créations sucrées et salées, feront la joie des petits

gourmands et des grands gourmets. (entrée libre)

Ils transmettront également leurs recettes et gestes culinaires lors de cours de cuisine

et de pâtisserie. (cours payants sur réservation)

40 producteurs et artisans seront présents au sein des deux Marchés des Producteurs

et Artisans afin de présenter leurs produits miel, foie gras, biscuits, caviar, truffes,

fromages affinés, épices, sirops, olives, saucissons, terrines….

Sans oublier le rendez-vous sportif de cette nouvelle édition avec La Pétanque des Chefs

organisée en partenariat avec l’association “la Boule de Cassis” !! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-16

Dans le village, place Baragnon, esplanade Charles de Gaulle et Oustau Calendal

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesvendangesetoilees@gmail.com

L’événement Les Vendanges Étoilées de Cassis Edition 2024 Cassis a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme de Cassis