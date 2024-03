Les vacances de printemps au Mucem Mucem Marseille 2e Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

Une invitation à l’éveil et à la découverte pour les tout-petits.Enfants

Visites contées jusqu’à 6 ans ou visite sensorielle pour les tout-petits, pendant les vacances d’avril, il y a chaque jour une activité à partager en famille au Mucem !



• Baby Mezzé

Visite sensorielle pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Dimanche 21 avril à 10h30

Mercredi 24 avril à 10h30

Vendredi 26 avril à 10h30

Dimanche 28 avril à 10h30

Jeudi 2 mai à 10h30

Samedi 4 mai à 10h30



En collaboration avec la Cie L’air de dire.

Cette visite de l’exposition Le grand Mezzé spécialement adaptée pour les tout-petits les aidera à éveiller leurs sens et leur curiosité.



On y croisera une drôle de poule, on y entendra des comptines et on y trouvera des œufs à colorier à rapporter à la maison.





• Mini-Mezzé, la folle histoire de Galavar

Visite contée pour les enfants de 3 à 6 ans

Samedi 20 avril à 16h00

Jeudi 25 avril à 16h00

Lundi 29 avril à 16h00

Vendredi 3 mai à 16h00



En collaboration avec la Cie L’air de dire



Lors de cette visite contée, on redécouvre l’exposition Le grand Mezzé à travers l’histoire de Galavar, un petit garçon qui aime beaucoup manger, surtout des pizzas et des sucreries ! Mais une nuit, il découvre la maison de la sorcière Falafolle…



Marionnettes et théâtre d’objet viendront animer cette visite adaptée aux plus petits !





• Un objet, une histoire

Lundi 22 avril à 16h00

Samedi 27 avril à 16h00



Visite contée en famille pour les enfants de 3 à 6 ans



Avez-vous déjà visité Populaire ? , la nouvelle exposition permanente du Mucem ? Les objets spectaculaires y côtoient les objets les plus simples, ceux du quotidien ils ont tous quelque chose à nous raconter ! Cette visite contée nous dévoile l’histoire singulière qui se cache derrière certains de ces objets. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-05-05

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

